Il bosco di Biccari che cura le fragilità con la “Terapia Forestale”

«A Biccari recupereremo gli spazi di una scuola per realizzare un hub in cui costruiremo un percorso per le autonomie dei ragazzi più fragili, costruiremo poi un’aula didattica nel bosco di Parco Avventura che già ospita dei percorsi aromaterapici e cromoterapici e recupereremo un vivaio forestale che ci ha concesso la Regione Puglia in cui i ragazzi potranno lavorare con noi per produrre piante, benessere» ha spiegato De Angelis, in occasione della presentazione del progetto svoltasi a Foggia negli spazi della scuola primaria “San Lorenzo-Da Feltre” nell’ambito delle “Giornate di Studio per la cultuRa dell’inclusione” (GioStRa) organizzate dal dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia.