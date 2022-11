Le parole delle donne per non restare invisibili

Ecco alcune delle parole delle donne (r)accolte da Mama Chat:

Invisibile, perché si è sentita svuotata: “Me ne sono accorta quando ho iniziato a sentirmi svuotata... Quando avevo ansia di ascoltare il mio cantante preferito davanti a lui perché mi giudicava anche su quello... Quando mi diceva che mi picchiava perché così mi dava la giusta educazione che i miei genitori non mi avevano dato... Fino a quando, dopo una serie di violenze, come la frattura del naso, lividi ovunque, tradimenti… ho deciso di andarmene”.

Inascoltata, perché ha chiesto aiuto ma nessuno l’ha creduta: “Mi ha convinta di non potermi fidare dei miei pensieri, della mia memoria. Ero arrivata al punto che non riuscivo più a vedere un futuro. Un futuro per me. Ho provato a parlarne con gli amici ma è come se sottovalutassero la cosa e fossi melodrammatica. Mi dicono che dovrei parlarci, fare un passo indietro, o adeguarmi alla situazione”.

Intrappolata, perché non le permette di parlare con nessuno: “Mi impedisce di avere amici maschi, o di uscire con determinate persone perché non gli piacciono. Mi dice di dire di no a uscite con amici e colleghi, di chiedere le cose ai miei genitori e non alle amiche. Che non devo dare confidenza a nessuno, altrimenti sono troppo aperta di carattere e lui questo lo odia”.

