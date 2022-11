Nasce la Fondazione Santo Versace

Nato a Reggio Calabria nel 1944 Santo Versace ha fondato insieme al fratello Gianni la Gianni Versace, una delle più importanti realtà imprenditoriali della moda internazionale, ceduta nel 2018. È attualmente presidente della casa di produzione e distribuzione cinematografica Minerva Pictures. È stato deputato parlamentare per tutta la XVI legislatura. Dal 2007 al 2018 è stato fondatore e presidente della Fondazione Operation Smile Italia. I diritti d’autore del suo recente libro Fratelli. Una famiglia italiana, saranno devoluti ai progetti sostenuti dalla Fondazione. Francesca De Stefano, classe 1969, avvocato cassazionista, è stata Dirigente presso il Ministero dell’Economia e Finanze. È tra i fondatori della Fondazione Operation Smile Italia e dal 2007 al 2012 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione.

La Fondazione Santo Versace si propone di sostenere progetti di enti non profit attraverso l’erogazione diretta di fondi, beni e servizi, in particolare a beneficio di minori e persone in condizioni di fragilità, per dare impulso all’empowerment femminile, combattere ogni forma di povertà e favorire l’inclusione sociale attraverso un’educazione equa e una formazione di qualità. Oltre a finanziare concretamente progetti dall’alto valore sociale, la Fondazione si propone per il futuro di avviare progetti propri, nell’ottica di avere un rapporto sempre più diretto con i beneficiari e trasmettere loro una reale vicinanza. Tra gli obiettivi dell’impegno filantropico di Santo Versace e Francesca De Stefano Versace attraverso la loro Fondazione c’è anche quello di mettere in contatto organizzazioni meritevoli, fondazioni, imprese e donatori così da costruire una rete virtuosa di rapporti e aiuti in grado di massimizzare l’apporto di ciascuno.

In foto Santo Versace e Francesca De Stefano Versace, foto di Riccardo Ghilardi