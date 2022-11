Vita a Sud, Stati generali a Cagliari tra bilanci e programmazione

Un anno esatto dopo il primo incontro, che si era tenuto nel novembre 2021 a Napoli, stavolta è toccato alla Sardegna ospitare un evento che ha permesso di stilare un bilancio di ciò che è stato fatto negli ultimi dodici mesi, ma che si è rivelato anche stavolta una bella occasione per vedersi di persona, programmare il 2023 e ragionare insieme di nuove prospettive e iniziative che ci portino ad avere uno sguardo ancor più profondo sulla realtà che si vive nel Sud Italia. Una parte importante del nostro Paese che vuole sfuggire alla retorica e alla trappola dell’assistenzialismo per mostrare la progettualità, il saper fare, l’innovazione che contraddistingue molti attori del Terzo settore e del mondo del volontariato, tra cui numerose start up che vedono protagonisti i giovani: ragazze e ragazzi che non vogliono andare al Nord o all’estero per trovare lavoro o migliori opportunità di lavoro. Che vogliono restituire al proprio territorio la conoscenza e la competenza per una crescita che parte dal basso.