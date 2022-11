Al via il “Green experience Camp" a MIND Milano

Il Green Experience Camp è un’iniziativa innovativa multi-stakeholder rivolta a chi opera nell’ecosistema Healthcare – ricerca, imprese, ospedali, università, operatori socio-sanitari, cooperative e terzo settore – interessati a trovare soluzioni innovative a problematiche reali in ottica ESG.

Promossa da Be Whiz | Beside You Group e da Fondazione Triulza nel contesto di Federated Innovation @MIND, si pone come acceleratore internazionale di cultura, formazione e innovazione sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare. L’obiettivo della puntata zero di questo evento annuale è porre le basi per accelerare la sostenibilità e la circolarità nell’ecosistema sanitario attraverso cinque tappe di approfondimento , in un continuo ribaltamento delle prospettive, per parlare di progetti concreti di respiro internazionale su cui porre le basi per le strategie di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Programma

Due giornate di condivisione di best practice nazionali e internazionali e con momenti di confronto su tematiche strategiche quali l’energia, i rifiuti, l’ecodesign, la governance, il rating di sostenibilità e l’approccio olistico allo sviluppo sostenibile. Programma completo e registrazione al seguente link: clicca qui.

Il 29 novembre mattina nella Social Innovation Academy si parlerà del futuro approfondendo due modelli di eccellenza in Europa su sanità, sostenibilità ed efficienza energetica: Svezia e Norvegia. Con gli stakeholder già presenti in MIND, protagonisti da diversi punti di vista della filiera di Healthcare e Life Sciences, si affronteranno i temi della ricerca e delle collaborazioni per la sostenibilità. Saranno presentati case-study di aziende eccellenti e anche di cooperative e imprese social tech. Si parlerà dell’ospedale green del futuro, tra reale e virtuale, per conoscere le soluzioni già esistenti e risolvere i bisogni concreti delle strutture sanitarie.

Con la partecipazione di: Federated Innovation@MIND, Fondazione Triulza, Arexpo, Regione Lombardia, Consolato di Svezia a Bologna, Consolato di Norvegia a Milano, Università degli Studi di Milano, Human Technopole, IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio, Lendlease, Legambiente Lombardia, Be Whiz | Beside You Group, UCB Pharma SpA, Nordic Center For Sustainable Healthcare, Kaleidos Società Cooperativa Sociale ed Equa Cooperativa Sociale.

Il 29 novembre pomeriggio nella nuova sede dell’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio si terrà una presentazione delle innovazioni green e sostenibili del nuovo ospedale del Gruppo San Donato in MIND e una visita guidata alla struttura. A seguire, tre workshop tematici interattivi sui temi più strategici per l’Ospedale Green: le soluzioni della supply chain per l’efficienza energetica rapportata al bisogno di sicurezza dell’aria in ospedale, l’innovazione per l’impatto dei rifiuti ospedalieri e il circular design.

Con la partecipazione di: professori della Göteborg University, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, gli innovatori di Newster System, gli esperti del Gruppo CAP e di Legambiente Lombardia.

Il 30 novembre mattina nella Social Innovation Academy si percorreranno le ultime due tappe del Green Experience Camp, entrando nella dimensione corporate per tratteggiare i pilastri della crescita sostenibile delle organizzazioni della sanità approfondendo i temi dal punto di vista dell’Agenda 2030, della governance, dei rischi, della formazione del management, della misurazione delle performance, dell’attrazione dei talenti.

Con la partecipazione di: UN Global Compact Network, Governance Advisory, Buzzers, UCB Pharma Spa, Cerved Rating Agency, ESG Solutions

Come partecipare

Ingresso libero e gratuito. Registrazione obbligatoria: clicca qui.