I corridoi umanitari funzionano. Allarghiamoli

«Siamo soddisfatti», ha affermato Filippo Miraglia, responsabile nazionale immigrazione di Arci, «di aver in pochi mesi garantito un viaggio sicuro a più di 100 persone, completando così la nostra quota del corridoi umanitari. Ringraziamo la Fondazione Soka Gakkai per il sostegno e la fiducia e ringraziamo il governo italiano che ha permesso a tante donne di mettersi in salvo con le loro famiglie oltre che ad un gruppo di persone Lgbt».

«Contiamo», ha proseguito Miraglia, «su un allargamento di questo canale complementare al più presto e siamo pronti a farci carico, attraverso la nostra rete dei Circoli Rifugio, di altre persone non appena il governo ce lo consentirà. L’allargamento di un canale sicuro e legale per entrare in Italia e in Europa è fondamentale, così come il ricorso a tutti gli altri strumenti di ingresso legale».

«Ribadiamo», ha aggiunto il dirigente Arci, «che questo non giustifica in nessun modo le politiche che puntano ad impedire l’accesso al nostro territorio a chi, in fuga da guerre e persecuzioni, cerca protezione in Italia e in Europa. L’Italia e l’Ue continuano ad essere luoghi di arrivo per una percentuale irrisoria di quei 100 milioni di persone obbligate a lasciare le loro case, cioè di chi parte non per scelta ma per salvare la propria vita e quella dei familiari».

«Continueremo a batterci», ha concluso Miraglia, «affinché le persone, come dice il diritto internazionale e quello dell’Ue, oltre alla nostra Costituzione, possano trovare una accoglienza dignitosa e accedere al diritto d’asilo quando vengono a bussare alle nostre frontiere».

Nella foto di apertura, uno dei primi arrivi in Italia.