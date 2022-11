Pubblicato il primo elenco di enti trasmigrati nel Runts

Pubblicato sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ieri, 24 novembre, un primo elenco delle organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) per decorrenza dei termini della “trasmigrazione”. In una nota sul suo sito il ministero precisa che la pubblicazione serve in primo luogo a rendere conoscibile l’iscrizione al Runts per gli enti il cui indirizzo pec non risulti a sistema oppure non sia aggiornato.

La pubblicazione, seppur successiva all’effettiva data di iscrizione per tali enti ( il 7 novembre 2022) ha valore di notifica per la conoscenza dell'avvenuta iscrizione al Runts: è infatti dalla data di pubblicazione che decorrono i 90 giorni a disposizione degli enti stesso per aggiornare le informazioni e depositare gli atti secondo quanto previsto dalla nota n. 5941 del 5 aprile 2022 e dalla circolare n. 9/2022, consultabile con altri documenti alla pagina dedicata sul portale del ministero.

Quindi, per gli enti presenti nell’elenco pubblicato giovedì 24 novembre i 90 giorni partono da quella data: qualora gli enti non adempiano entro il termine, gli uffici competenti del Runts potranno però avviare la procedura prevista dall’art. 48, c. 4 del Codice del Terzo settore (che prevede l’assegnazione all’ente di un nuovo termine questa volta perentorio e, in caso di ulteriore mancato adempimento, la cancellazione dal registro unico).

Il ministero ha infine precisato che prossimamente saranno pubblicati ulteriori elenchi riguardanti sempre le Odv e Aps sottoposte a “trasmigrazione” e nei cui confronti i competenti uffici del Runts non abbiano emanato alcun provvedimento espresso di iscrizione o diniego, o comunque formulato alcuna richiesta istruttoria entro il termine del 5 novembre scorso.

Tali elenchi saranno formati attraverso la collaborazione degli uffici territoriali del Runts: pertanto qualora un ente non comparisse nell’elenco appena pubblicato ciò non è indice di mancata iscrizione per decorrenza termini, ma significa che potrebbe essere pubblicato nell’elenco o negli elenchi successivi.