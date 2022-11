Cardenia Casillo nominata presidente: «Attenzione alle criticità dei territori»

La Fondazione, infatti, è nata in onore di Vincenzo Casillo, fondatore dell’omonimo gruppo imprenditoriale che ha fatto della sua visione del lavoro e dell’impresa strumenti per favorire l’espressione della persona, l’inclusione sociale e lo sviluppo del territorio. Per questo, l’azione della Fondazione, punta a sostenere ambiti legati a cultura, istruzione, formazione, borse di studio, enti del terzo settore, inserimento lavorativo e assistenza sanitaria. «Il ruolo della Fondazione è quello di sostenere le categorie più fragili, mettendo in campo interventi importanti non finalizzati al semplice assistenzialismo, perché non possiamo risolvere situazioni di povertà e miseria, ma attivando azioni capaci di incidere sulle nuove generazioni, di generare opportunità per territori e persone» spiega Cardenia Casillo.

«La nostra attenzione è diretta in particolare ad investire sulle nuove generazioni, affinché in futuro portino luce e speranza nei nostri territori, affinché possa nascere una nuova classe imprenditoriale e politica più illuminata, capace di valorizzare le nostre comunità. Per questo, cerchiamo di offrire attraverso i nostri interventi gli strumenti per favorire formazione, cittadinanza attiva, inclusione sociale, imprenditorialità».