A Firenze l'università premia i protagonisti dell'inclusione

L’inclusione merita un premio, i suoi protagonisti pure. Per chi legge VITA non certo un concetto nuovo. La novità è invece che sia un’università a prendere l’iniziativa. Tra l’altro non un piccolo ateneo, perché stiamo parlando dell’Università di Firenze, che si approssima al secolo di vita (nel 2024) ma che discende dallo Studium generale che nacque nel 1321. L’amministrazione guidata dalla rettrice Alessandra Petrucci ha infatti deciso di assegnare il premio «Unifi include» ad alcune realtà sociali cittadine, assegnandolo con una cerimonia il prossimo 5 dicembre nel capoluogo toscano, in occasione della Giornata mondiale del volontariato.

Una decisione, il premio, «dedicato a persone e organizzazioni impegnate in servizi di accoglienza, solidarietà e inclusione», che nasce da una sensibilità, quella per la disabilità e la diversità, con servizi dedicati, e che ha portato alla decisione di nominare una delegata di ateneo, scelta ricaduta su Maria Paola Monaco, presidente del corso di laurea in Servizio sociale.