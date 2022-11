Davide Dal Maso: “Così ho fondato Movimento Etico Digitale”

Anche se navigare in Internet è un’attività quotidiana, quello che sembra spesso mancare è un’educazione alla rete, alle sue potenzialità e ai comportamenti da tenere online.

Per colmare queste lacune, e per portare la cultura digitale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nelle università con attività di informazione e azioni etiche che migliorino la società grazie a un uso consapevole della rete, Davide Dal Maso, 27 anni, classe 1995, (secondo Forbes tra i Top Under 30 Italiani) ha fondato la non profit sulle potenzialità e i rischi del web “Social Warning“, un progetto del Movimento Etico Digitale creato per rendere consapevoli ragazzi e genitori attraverso una rete capillare di formatori (tutti volontari) che intervengono in tutta Italia.

Davide è partito da solo, incontrando centinaia e poi migliaia di ragazzi, genitori, insegnanti. L’idea di “Social Warning” è nata da una sua diretta esperienza. Mentre era ancora tra i banchi di scuola, in 4° superiore, ha iniziato a notare che i compagni erano spesso poco interessati alle lezioni di sensibilizzazione sul digitale rivolte agli studenti. E, constatando il consistente aumento degli episodi di cyberbullismo e sexting, si è dato da fare per coinvolgere colleghi e professionisti del web, allo scopo di aiutare studenti e genitori ad essere consapevoli dei rischi del rete. «Senza allarmismi e senza panico, quello che facciamo è mettere in luce le aree di apertura ed espansione, tecnologica e informativa, che la rete offre a chi sa utilizzarla con discernimento».

Nel 2017 il piccolo progetto si è trasformato nel Movimento dei professionisti Etici del Digitale che adesso coinvolge altri professionisti del web e tutte le persone a cui sta a cuore l’argomento. «Oggi siamo circa 250 persone, solo in Italia. Nel frattempo ci stiamo espandendo in Europa, supportando vari progetti nello sviluppo. Ne abbiamo creato uno chiamato Europeans Go Digital, assieme ai partner European university college association – Euca e MeOut. I quattro eventi svolti nell’ultimo anno hanno coinvolto circa 500 giovani totali provenienti da oltre 20 Paesi diversi».