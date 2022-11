Il Ministro Locatelli interviene al CAMPUS AISM

Si è ricordata al CAMPUS la Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna. In AISM è attiva la Rete Red, donne sentinella formate per intercettare eventi e fenomeni di discriminazione ed è stato chiesto al Ministro “cosa possiamo fare insieme per fermare con forza questa cultura della disabilità e superare i luoghi comuni?”. “Sono importanti i momenti di confronto per portare i temi della non discriminazione, della parità, dell’equità all’attenzione di tutti”. Risponde il Ministro e ribadisce: “Mi piace ricordare oggi l’importanza dei centri antiviolenza e delle reti dove ci sono volontari che lavorano giorno e notte per rispondere anche solo a una telefonata che può cambiare la vita a una persona. É fondamentale continuare a sostenere le reti, i centri antiviolenza, le case rifugio e il terzo settore che se ne occupa, ma altrettanto fondamentale è pensare alle donne con disabilità che subiscono una discriminazione multipla. Su questo, in particolare, dobbiamo lavorare e ce la metteremo tutta”.