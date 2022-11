Italia-Ucraina: patto solidale fra comuni

I Piccoli Comuni del Welcome

Soddisfazione per la riunione anche da parte dei sindaci della Rete dei Piccoli Comuni del Welcome presenti a Bergamo. Ricordiamo che alcuni di loro avevano partecipato al viaggio a Leopoli, dal 24 al 26 ottobre scorsi, con il MEAN-Movimento Europeo di Azione Nonviolenta.

In quel viaggio, con venticinque comuni ucraini erano stati firmati i “Patti di Leopoli”, che regolano i reciproci impegni a favore del popolo ucraino aggredito.

Rientrati in Italia, sindaci, Anci e MEAN hanno lavorato speditamente alla bozza di accordo presentata a Bergamo, che adesso dovrà essere approvata dai rispettivi organismi.

I Piccoli Comuni del Welcome, intanto, sono già al lavoro per organizzare raccolta fondi e beni necessari alla popolazione ucraina colpita dal freddo e stremata da mesi di guerra incessante.

Giuseppe Nobile, sindaco di Castel di Lucio, in provincia di Messina, piccolo comune del welcome (clicca e ascolta la dichiarazione):