Scienza, scuola, giovani cioè Fattore J

Come ritrovare fiducia nel futuro e in un mondo post-pandemia, quando per anni si è dibattuto sull’utilità sociale della ricerca scientifica e sulla mancanza di empatia? Circa 200mila ragazzi in tutta Italia hanno tentato di rispondere a questa domanda attraverso “Fattore J”, progetto formativo ideato Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, con Fondazione Mondo Digitale e con cui gli studenti di 111 scuole secondarie di secondo grado hanno decretato che, per rigenerarsi, il Paese debba ripartire da “più fiducia, più salute e più futuro”.

Non è sicuramente facile, considerando che gli ambasciatori di questo cambiamento sono sì le nuove generazioni, ma secondo il 55° rapporto Censis il 71% degli adolescenti si avvia all’età adulta con inquietudine. Ecco perché Janssen Italia e Fondazione Mondo Digitale tentano di dissipare dubbi e paure dei più giovani con “Fattore J”, iniziativa che attraverso attività formative, contest creativi e volontariato aziendale connette gli studenti con le più importanti associazioni scientifiche e i professionisti della salute del Campus Biomedico di Roma. L’obiettivo è accrescere la fiducia delle nuove generazioni nella scienza, garantendo la formazione online per 3.000 giovani delle scuole secondarie e risaltandone l’intelligenza emotiva, necessaria per riprogettare un mondo sostenibile.

«I ragazzi dai 18 ai 36 anni oggi rappresentano il 19% della popolazione: gli stili di vita sono talmente cambiati in questi anni che i trentenni di oggi sono considerati ancora giovani», spiega Ketty Vaccaro, responsabile area Welfare e Salute Censis. Ci si può permettere di sentirsi “giovani” anche a 30 anni, ma ciò non vuol dire che l’Italia sia un paese di adolescenti, anzi - «Se fino a 15 anni fa c’era un giovane ogni cinque persone in Italia, adesso ne contiamo uno ogni 24. I giovani sono diventati rarità e se non investiamo sul loro potenziale verrà presto a mancare la materia prima per il nostro futuro. Oggi l’Italia è il Paese con il tasso di occupazione giovanile tra i più bassi in Europa, la pandemia ha disvelato le fragilità generali del sistema e del mercato del lavoro, così la precarizzazione del lavoro ha condannato anche alla precarizzazione esistenziale. Eppure dalle nostre ultime indagini, risulta che i giovani abbiano ancora fiducia nell’università e nella scuola, la generazione Z è la più colta e le più inclusiva che abbiamo mai avuto nel nostro Paese».

Ed è per questo che gli adolescenti di oltre 16 Regioni italiane hanno stilato con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità un Manifesto della Salute, un vademecum che suggerisce al Paese da dove ripartire per un futuro dignitoso, riconoscendo il benessere come diritto universale.

«Siamo nati nel progresso. Siamo e saremo il progresso. La nostra responsabilità, come nuove generazioni, è quella di cambiare le cose. Ci hanno consegnato un mondo al tracollo e noi siamo la speranza di un futuro migliore. Per questo avere consapevolezza dei rischi per il nostro pianeta, per la nostra salute, per la nostra società è importante. Per cambiare le cose in meglio», racconta Tommaso, studente di 17 anni che aderisce al progetto.