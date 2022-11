"Noi, ospiti delle comunità terapeutiche che potrebbero chiudere"

Ve ne proponiamo alcune, ovviamente non svelando le generalità. Alessandro P. dice: «Sono un uomo di 47 anni che ha alle spalle un programma comunitario ed ora ne sto svolgendo un altro a Casa Emmaus, a Iglesias. È importantissimo per me, per recuperare la mia vita con l’aiuto di tutti gli operatori. Sarebbe una tragedia mettere in strada tutti questi ragazzi con tantissime problematiche di dipendenza. Dove andranno a finire? Vorrei dire una cosa a coloro che dovrebbero fare attenzione all’esistenza di queste strutture molto importanti: di non trascurare questi posti perché ci sono in gioco delle vite umane e ciò vi dovrebbe far riflettere e portare a sostenere le comunità perché sono indispensabili per tutti quei ragazzi che hanno problemi con la sostanza ma anche di natura psicologica».

Giovanni R. è molto diretto e franco: «Se le comunità dovessero chiudere, probabilmente mi ritroverei di nuovo in un bar a bere alcolici. Molta gente si troverebbe allo sbando a riperdersi nella droga. La comunità fino ad oggi mi ha aiutato ad uscire dal tunnel degli alcolici e mi ha rimesso in sesto». Roberto G. sottolinea: «Sono un tossicodipendente abituale dall’età di 15 anni, e ancora prima ho provato sporadicamente la sostanza. Da 15 anni in poi non ho più avuto nemmeno l’idea di provare anche solo ad avere una vita, ovvero mi sono sempre rifugiato nelle sostanze. Questo mi ha portato ad avere non pochi e marcati disagi che si son rivelati cardini della mia autodistruzione, che solo la vita e la guida protettiva di una struttura come questa in cui ora sono ospite può contrastare. Con la mia forza di volontà e la mia voglia di cambiare riuscirò a migliorare la mia vita, ma ho ancora bisogno di essere aiutato».

Ignazio V. viene da un lungo percorso: «Nel 2006 ho fatto l’ingresso nella mia prima comunità, avevo 27 anni e ho avuto un sostegno pari o forse maggiore rispetto alla mia famiglia. La comunità mi ha aiutato a reintegrarmi nella società; purtroppo ho avuto altre ricadute, dopo dieci anni, per questo mi ritrovo nuovamente qui. Se dovessero chiudere le comunità in Sardegna, sarebbe una catastrofe per le famiglie e per l’intera società. Ho fiducia nelle istituzioni e spero che questo non accada mai».