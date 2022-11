Storie e volti per donare un nuova luce sulla Sm

Il motto di Annarita Adducci è “Qui e ora, nonostante”. Nonostante la Sclerosi multipla. È il suo, infatti, uno dei dieci volti ritratti in altrettante opere fotografiche dall’istant artist Maurizio Galimberti realizzate per la mostra legata alla campagna “Nuova luce sulla SM. Riflettiamoci” di Roche con Aism. Nel corso della presentazione, al Palazzo delle Stelline di Milano, Annarita Adducci ha testimoniato la sua esperienza: i quattro anni di attesa per avere una diagnosi, il suo impatto alla conferma della malattia «fino a quel momento ero convinta che la vita fosse un rettilineo e che la mia sarebbe andata come per tutti gli altri. Cercavo la guarigione e rimpiangevo quel “rettilineo” in cui ero felice ma non me ne rendevo conto». L’accettazione graduale del nuovo percorso di vita, una strada a curve quella che in 26 anni - tanti ne sono passati dalla diagnosi quando ne aveva poco più di 20 - ha portato Adducci alla sua consapevolezza.

Una storia questa che, come le altre in mostra, esplicita bene l’obiettivo della campagna 2022 di Roche realizzata in collaborazione con Aism che vuole fare il punto sulla sclerosi multipla sottolineando l’importanza di una diagnosi tempestiva per anticipare l’inizio di terapie efficaci e rallentare così la progressione della malattia. Vuole, inoltre, trasmettere un messaggio positivo che invita a “riflettere” - da qui il concept dell’edizione 2022 della campagna - sulla patologia, sul suo impatto fisico ed emotivo, sui progetti di vita, proprio a partire dalle storie di chi vive la patologia ogni giorno.