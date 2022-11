Ecco l'intergruppo per la disabilità

Verrà presentato domani, giovedì 1 dicembre, l'Intergruppo parlamentare per le disabilità che, dopo l'esperienza positiva della XVIII legislatura, viene ricostituito anche nella XIX legislatura. La portavoce sarà la senatrice Giusy Versace. L'Intergruppo punta a rendere trasversali e condivise le battaglie a tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, oltre ad impegnarsi per rendere sempre più accessibile il Parlamento e i lavori parlamentari alle persone con disabilità sensoriali, tramite sottotitolazione in diretta e interpretariato LIS.

L'Intergruppo, come già nella scorsa legislatura, sarà un interlocutore del Governo per coordinare le iniziative legislative in materia, a partire dall'attuazione della Legge Delega sulla Disabilità. Attualmente all'Intergruppo hanno aderito in trenta, tra deputati e senatori, appartenenti a tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione.