I fiori e i gioielli che nascono dagli scarti

Tra fiori, maioliche, lampade un po’ vintage ma soprattutto piene di colore, quadri con disegni liberty e un po’ retro, ecco emergere la forza di una squadra tutta al femminile che, con l’energia che mette in ogni progetto, fa la differenza. Ecco, dunque, Roberta Raja, assistente area pedagogica, insieme a Maria Caterina Bonfiglio e Francesca Ammirata, funzionari di Servizio Sociale rispettivamente del CDP e dell’USSM.

«È stato entusiasmante guidare i ragazzi in questo percorso creativo – commenta Romina Scamardi - anche perché hanno colto subito il senso di questo lavoro. Io amo lavorare in contesti come questo. Non a caso da tre anni porto il tema del riciclo dentro l’Istituto penale minorile “Malaspina”. Qualcuno può anche non crederci, ma sono io a imparare da loro e non viceversa. Ognuno di loro ha colto al volo le nostre proposte, facendole proprie e mettendosi alla prova. Un’occasione per sperimentare un percorso che, attraverso l’arte, fa emergere e scoprire dei veri tesori».