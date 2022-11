Il Terzo settore alla sfida della diversità

La diversità costituisce da sempre una sfida sia al concetto che alla pratica di comunità, che è una forma organizzativa ideale per il Terzo settore. Le comunità si fondano sul senso di appartenenza e di comunione; il loro collante è la condivisione: dell’identità, di un territorio, delle regole di vita quotidiana e del sistema di potere. In questo clima di relazioni circolari e reciproche il diverso — l’altro che diverge, guarda altrove, ha altri interessi o altri stili di vita — è stato sempre motivo di tensione. Nei secoli passati, la storia delle comunità si è fatta spesso attraverso processi di emarginazione ed esclusione del diverso, l’altro che fa problema, il deviante. Nell’epoca contemporanea invece le società aperte e democratiche hanno riconosciuto non solo il diritto all’esistenza e all’inclusione delle minoranze, ma anche il loro potenziale creativo. Così le diversità sono divenute alterità da valorizzare e promuovere, e la social equality un obiettivo prioritario per tutte le organizzazioni e le istituzioni che operano nell’interesse pubblico. Dunque, anche per gli Ets.

Fqts ha colto la sfida istituendo una linea formativa ad hoc per stimolare — nelle organizzazioni, nelle reti e nei territori, e nelle comunità che insieme intendono costruire — confronti e progetti sulla partecipazione di donne, giovani e minoranze tradizionalmente emarginate dalle sfere decisionali.

*dipartimento di comunicazione e ricerca sociale, Sapienza di Roma