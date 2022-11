Mobilitazione straordinaria per l'emergenza inverno in Ucraina

Il MEAN, insieme ai nuovi partner che si sono uniti in questo sforzo straordinario (come ANCI, Fondazione Progetto Arca e Uneba), lancia dunque una campagna di raccolta beni, generatori e fondi per sostenere le persone e i comuni che in Ucraina sono vittime non solo delle bombe ma anche di questa nuova forma di holodomor, la “riduzione alla fame” e al freddo che l’aggressione russa sta infliggendo loro.

La lista dei beni, che riportiamo nella grafica allegata, descrive esattamente il fabbisogno che ci è stato richiesto, quindi è necessario attenersi strettamente alle richieste elencate. La raccolta sarà attiva sino al 18 dicembre e usufruirà di punti di raccolta in diverse città, Benevento, Milano, Napoli, Torino, Messina, Mira (Ve).

Chi volesse promuovere una raccolta beni può farlo comunicandolo con una email a info@projectmean.it

Si stanno attivando, con il coinvolgimento diretto di ANCI, raccolte promosse dai comuni che saranno censiti come “partner” nei “Patti di collaborazione nonviolenta” con i comuni ucraini siglati a Leopoli a fine ottobre (leggi qui).

I comuni che volessero attivarsi possono farlo scrivendo una email a info@projectmean.it

Sul sito www.projectmean.it sarà possibile consultare, in tempo reale, la lista dei fabbisogni che sarà aggiornata progressivamente all’arrivo degli aiuti raccolti.

Il MEAN, inoltre, ha organizzato un gruppo di lavoro con architetti e ingegneri italiani (coordinati da Mario Cucinella) per la realizzazione di “stanze climatiche”, strutture-rifugi diurni in cui le persone possono trovare ristoro e riscaldarsi. Vorremmo regalarne al più presto alcune a Kiev e ad altre municipalità, per questo motivo, è stata avviata una raccolta fondi per sostenere le spese necessarie alla realizzazione delle strutture.

Le donazioni possono essere effettuate su questo conto corrente dedicato:

Progetto MEAN-Consorzio Sale della Terra

Iban IT43M0501803400000017167636

Causale: Emergenza inverno Ucraina