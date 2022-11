"Paripasso": cinque hub territoriali per sostenere i primi mille giorni

Gli HUB sociali saranno spazi ad alta densità educativa e sociale, riconoscibili, accessibili e flessibili per orari e offerta: dei luoghi dove grazie alla presenza di équipe multidisciplinari i bambini possono trovare un’offerta educativa sperimentale e innovativa, con laboratori e occasioni di socializzazione. Ai genitori, in parallelo, verrà garantito sostegno individuale e di gruppo con consulenze pedagogiche, psicologiche, socio-assistenziali e sanitarie, ma anche di orientamento lavorativo. La particolarità di questi HUB è la capacità di mettersi in connessione con una rete di servizi territoriali integrati (educativi, sanitari e sociali) e di sviluppare nei territori i temi del welfare comunitario in grado di coinvolgere e attivare le comunità locali. Dafne Guida, Presidente della cooperativa Stripes, capofila del Progetto Paripasso, afferma che «attraverso questo progetto desideriamo mettere al centro l’educazione, incoraggiando i cittadini ad essere attori di cambiamento per il territorio, senza relegare l’educazione a contesti specifici, ma abbattendo le soglie, educando nelle strade, nelle piazze, nei parchi e nelle case. Una proposta di attività ed iniziative che tra partecipazione, pluralità e varietà abilita un campo di corresponsabilità tra famiglie, servizi e territorio, in un costante dialogo con la rete di servizi locali e con gli strumenti di programmazione territoriale. Uno degli intenti principali del progetto Paripasso è quello di riuscire ad allenare nuovi sguardi sulla comunità e trovare strategie efficaci per combattere la povertà educativa in tutte le sue manifestazioni e dimensioni».

Il progetto Paripasso è realizzato da Stripes Cooperativa Sociale a livello nazionale insieme a: Associazione Pianoterra ETS, Cooperativa Fraternità Impronta impresa Sociale SCS Onlus, Cooperativa Sociale Apriti Sesamo, Mama Happy Centro Servizi Famiglie Accoglienti, Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio Brianza”, AFP Patronato San Vincenzo, Mission Bambini ETS, Politecnico di Milano - Dipartimento di Design, Comuni di Bari, Castel Volturno, Desio e Comunità Montana Valle Trompia.