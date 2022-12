Disabilità e accesso alle cure, l’Italia resta indietro

Gli intervistati hanno riferito di aver riscontrato l’assenza nelle strutture sanitarie di percorsi specifici per persone con disabilità nel 49,8%dei casi, e di averle trovate raramente nel 36,7% dei casi.

Permangono poi le barriere architettoniche indicate come presenti dal 37,6% degli intervistati. Solo il 26,9% dichiara di non averle incontrate, il che vuol dire che solo poco più di un quarto delle persone non ha incontrato barriere di tipo architettonico.

Accanto alle lunghe ore d’attesa, vengono riscontrate spesso anche difficoltà nella comunicazione dei bisogni specifici al personale, a cui si aggiungono quelle legate alla gestione dei comportamenti problematici delle persone con disabilità psichiche.

Una situazione, dunque, che non può che risolversi in un vero e proprio calvario per le famiglie e per i caregiver, oltre che per gli assistiti stessi: il 63,3% del campione, infatti, ha dichiarato di dover uscire dalla propria regione per effettuare le cure necessarie o anche solo per delle semplici visite di routine, mentre il 79,6% ha messo in evidenza la necessità di rivolgersi a più di una struttura sanitaria prima di ricevere un'assistenza adeguata.

Altri dati da tenere presenti parlano di oltre 8 persone su 10 (84%) che dichiarano di ritenere inadeguate le risposte fornite dal Ssn alle persone con disabilità; inoltre per la metà del campione (49,8%) nelle strutture ospedaliere cui si erano rivolti non erano previsti percorsi prioritari per gestire i bisogni specifici dei pazienti con disabilità. Solo il 13,6 ha dichiarato che lo erano