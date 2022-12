La Commissione Infanzia che ancora non c'è

A seguire, abbiamo indicato sette priorità ed alcune azioni puntuali e attuabili in tempi rapidi che potrebbero fare la differenza.

Per questo ci rivolgiamo al nuovo Governo e al nuovo Parlamento, chiedendo che sulla base di valori ormai condivisi sull’infanzia e adolescenza, maturati lentamente in questi trent’anni dalla ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di tutte le altre leggi che ne sono conseguite, sappiano implementare politiche efficaci, affinché tutte le persone di minore età che crescono nel nostro Paese abbiano le stesse opportunità educative, di tutela e protezione, e possano cogliere le nuove sfide che la società e il nostro tempo ci impongono».

È questa la breve introduzione all’Agenda per l’Infanzia e l’Adolescenza, che il Gruppo CRC ha presentato al Governo e al Parlamento in questo inizio di legislatura. Dieci passi per rendere concreto l’impegno verso le nuove generazioni, che non sono soltanto il futuro del Paese ma il suo oggi. L’Agenda – un documento snello, di quindici pagine, che vuole parlare anche ai non addetti ai lavori – è scaricabile dal sito del Gruppo CRC e allegato in fondo all’articolo. L'evento di presentazione può essere rivisto sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di di Vita.