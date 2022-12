The Jackal e ActionAid insieme in Ghana per incontrare Mariam

Il valore di poter vivere certe emozioni in prima persona. È stato questo il pensiero che ha portato Aurora, Fru e Simone in Ghana con ActionAid per conoscere Mariam, una dei bambini che sostengono a distanza e assistere alla cerimonia di inizio anno scolastico. Dal viaggio è nata la nuova campagna per il sostegno a distanza “Non chiederti quanto costa, chiediti quanto vale” online sui canali di The Jackal e di ActionAid dal 30 novembre: una riflessione sul valore dell’adozione a distanza e sulle scelte di valore che possiamo fare ogni giorno, soprattutto se possono cambiare la vita di un bambino e della sua comunità. Ad affiancare Aurora, Fru e Simone ci sarà un collegamento con un’ospite d’eccezione, l’attrice e stand up comedian Michela Giraud, che di recente ha visitato il Nepal e i progetti legati al sostegno a distanza di ActionAid.

“È un'esperienza fortissima. Da una parte è difficile accettare che esistano determinate realtà, ma dall'altra parte è anche importante sapere di poter dare un contributo e, soprattutto, vederlo con i propri occhi ovviamente fa la differenza. La prima cosa che direi a un potenziale sostenitore è la tangibilità di quello che noi abbiamo visto, toccare con mano i risultati a partire dalle scuole, dalla felicità di questi bambini è sicuramente un motivo valido per spingere le persone ad adottare a distanza” racconta Aurora.

The Jackal sono al fianco di ActionAid dal 2016: utilizzando un linguaggio ironico e innovativo hanno realizzato campagne online dedicate al sostegno a distanza, video creativi in cui si parla al grande pubblico di diritti umani in maniera originale, strappando sorrisi e abbattendo stereotipi e luoghi comuni legati alla solidarietà. “Il nostro rapporto con ActionAid è nato perché c'era l'obiettivo di sensibilizzare sul sostegno a distanza tramite un linguaggio come il nostro, un po’ più leggero, un po’ più ironico, senza doversi per forza concentrare sulle problematiche del posto o dei paesi in difficoltà” afferma Simone.

In questi anni il gruppo ha sperimentato da vicino l’impatto positivo e il cambiamento concreto che ActionAid porta nelle vite di migliaia di bambine e bambini, decidendo di sostenere 10 bambini. “Una cosa che mi ha molto colpito è vedere quanto in fretta si cresce in questi posti. ActionAid si occupa di fornire ai bambini istruzione, cibo e cure mediche. La scuola diventa un luogo sicuro in cui i bambini possono non solo studiare ma dove è presente anche un piccolo centro medico in cui poter intervenire e in più viene garantito loro un pasto giornaliero” conclude Fru.