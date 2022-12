"Un Milione di italiani (non sono italiani)", il corto per promuovere lo ius soli

Dedalus Cooperativa Sociale e Officine Gomitoli presentano, per la prima volta a Napoli, il documentario musicale “Un Milione di italiani (non sono italiani)” di Maurizio Braucci, al Cinema Modernissimo il 2 dicembre 2022 alle ore 19. Dopo la proiezione, il cast e il regista incontrano il pubblico in sala con un’esibizione musicale live delle protagoniste del film. Segue un dibattito sul diritto di cittadinanza delle seconde generazioni con rappresentanti del mondo sociale, culturale e dell’attivismo della città. Moderano e conducono Andrea Morniroli e Elvira Ricotta Adamo, interverranno Maurizio Capone, Antonella Cristiani, Alessandro Di Rienzo, Giuseppe Gaeta, Shopika Gowrykanth, Sabira Ibrahim, Fatima Maiga, Cristiana Morbelli, Antonio Musella, Marco Rossano e Francesca Scamardella.

Il documentario racconta, attraverso la storia di due talentuose artiste nate e vissute a Napoli, che lo stato non considera ancora italiane, il controverso tema del riconoscimento della cittadinanza ai tanti ragazzi e ragazze nati/e in Italia. Il titolo dell’opera nasce proprio dal dato statistico per cui circa un milione di giovani donne e uomini nati in Italia non hanno diritto alla cittadinanza fino al compimento del diciottesimo anno di età (e a volte nemmeno dopo).

Un viaggio musicale sulla vita reale dei figli “italiani” di genitori stranieri, in cui immagini e suoni ci ricordano che l’arte e la musica uniscono e travalicano i confini fisici e mentali. L’opera si ascrive in una campagna di promozione a sostegno di una legge che riconosca la cittadinanza italiana a chi nasce o comunque cresce in Italia, indipendentemente dalla provenienza dei genitori. È stato presentato in anteprima world première, il 16 ottobre 2022, alla XX edizione di Alice nella Città - rassegna collaterale e autonoma della Festa del Cinema di Roma, sezione “cortometraggi eventi speciali”.