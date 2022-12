Donne e disabilità: perché "gaslighting" è la parola dell'anno

Per il dizionario inglese Merriam-Webster la parola dell’anno è «Gaslighting»: una violenza psicologica, subdola, sottile, agita con l’obiettivo di manipolare e mettere in dubbio il senso della realtà di un altro, che porta la vittima a mettere in dubbio la validità dei propri stessi pensieri, della propria percezione della realtà o dei propri ricordi. «Ti sbagli, sei pazza, non è come la vedi tu. Non è andata come tu dici. Ti ho molestata? Ma se tu mi hai sedotto. Ti ho derubato, dici? Sicuro che quelle cose non le hai perse?». Nel 2022 sul sito Merriam-Webster la parola è stata cercata 1.740% di volte in più rispetto all’anno prima.

«Questa forma di manipolazione psicologica di una persona, normalmente, porta confusione, perdita di fiducia in sé e di autostima, incertezza sulla propria stabilità mentale e dipendenza dal manipolatore», osserva Francesca Arcadu, referente del Gruppo Donne UILDM, il coordinamento nazionale (ventennale) di donne con disabilità neuro-muscolare.

«Se però colui che commette violenza fisica, ma soprattutto psicologica, su di te è il tuo caregiver, e da lui dipende - in parte - la tua vita, allora è davvero molto difficile allontanarsi dal soggetto violento». E infatti, racconta, «raramente le vittime denunciano le violenze subite, probabilmente a causa della condizione di dipendenza che genera la paura di non essere più assistite, del timore di non essere credute, della difficoltà a riconoscere la violazione dei propri diritti, dell’essere economicamente e socialmente dipendenti da altri. E solamente un numero limitato di vittime si rivolge ai centri antiviolenza».