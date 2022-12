I numeri straordinari del contributo per il caro energia

Numeri da record per il Contributo Straordinario di Aisla (ne avevamo parlato qui). Sono 298 i soci che hanno richiesto l’accesso a questa misura contro il caro energia in occasione della Giornata Nazionale Sla che si è svolta lo scorso 18 settembre.

È un bilancio importante che si unisce alla ormai nota “Operazione Sollievo”, l’obiettivo di missione che Aisla ha lanciato nel 2013 per migliorare la qualità di vita delle persone con Sla. In questi anni l’associazione è sempre stata attiva nel rispondere concretamente al bisogno delle famiglie con l’offerta di molteplici servizi: trasporti attrezzati, acquisto o noleggio di ausili necessari al domicilio; sostegno ai lidi organizzati per la balneazione assistita; il supporto psicologico, la fisioterapia domiciliare, come anche al pagamento diretto di bollette o assistenti familiari nel momento di bisogno.

Ma quella di settembre 2022 è stata una gara di generosità che è andata ben oltre al solo donare e che ci ha riportato al senso più profondo di essere Comunità. Il Contributo Straordinario prevedeva una donazione a fondo perduto, una misura eccezionale mai adottata finora.