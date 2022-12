Il lavoro è più appetibile se c'è un buon welfare aziendale

L’indagine è stata presentata nel corso dell’evento “Nutrire il welfare. Nuovi percorsi per raggiungere il benessere di persone e imprese”, che si è tenuto nei giorni scorsi al Cirfood District, nel corso del quale sono intervenuti Marco Bentivogli (coordinatore Base Italia), Marco Campagna (direttore Innovation & Strategy Cirfood), Alessia Carradore (direttore Welfare & Wellbeing di Valyouness), Giordano Fatali (fondatore e presidente Ceo for Life), Manuela Frasson (direttrice delle risorse umane Gruppo Mastrotto) e Silvia Zucconi (responsabile Market Intelligence Nomisma). È stato un momento di confronto importante, volto ad analizzare come, in un’epoca di grandi cambiamenti sociali e culturali, il welfare aziendale ricopra un ruolo essenziale per rispondere alle nuove esigenze di carattere organizzativo, retributivo e sociale per un concreto miglioramento del benessere delle persone. Servizi presenti, ma spesso assolutamente perfettibili, visti i molti ambiti di miglioramento segnalati dai lavoratori, volti a far sì che tali servizi rispondano sempre più alle reali esigenze dei dipendenti (70%), con un’adeguata varietà (67%) e copertura territoriale dei beni e servizi proposti (67%) e una maggiore facilità di utilizzo delle piattaforme dedicate (58%).

La ricerca ha poi evidenziato come, ad oggi, l’offerta di questi servizi dal punto di vista dei lavoratori rappresenti un elemento chiave: 8 su 10, infatti, ritengono fondamentale o importante la presenza di un piano di welfare aziendale nella scelta di un nuovo luogo di lavoro. Al contempo, l’indagine evidenzia come tra i lavoratori che non hanno accesso a piani di welfare aziendale, 9 su 10 siano fortemente interessati ad usufruirne.