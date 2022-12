L’amore non si misura in performance. Troppi “sei bravissimo” fanno danni

Forse è quello che potrebbe essere successo a Riccardo Faggin, morto pochi giorni fa in un incidente stradale alla vigilia della laurea in infermerie, inesistente. Lui, osserva Mignanelli, «accelera fino a schiantarsi perché non sa più come uscirne dal grande palinsesto delle menzogne raccontate a genitori e parenti. La madre dice “Dovevamo ascoltarlo di più” ed è vero, ma non sempre basta ascoltare se non abbiamo prima creato le condizioni per una libera manifestazione di se stessi. Riccardo aveva lanciato segnali e ora i puntini i genitori li uniscono, ma non poteva parlare di più se sentiva che l’immagine che doveva fornire era quella del risultato, del portare a casa un voto o un piccolo successo per ottenere un sorriso, un “sono orgoglioso di te”. Non conosco i dettagli della loro storia, ma anche questa è una storia che potrebbe essere quella chiunque, di Giulio, Paola, Sabrina, ecc..

Talvolta, aggiunge ancora la pedagogista, «la paura di non essere più bravo è direttamente collegata alla paura di non essere amato e quindi di non sopravvivere».