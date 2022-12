Lo spazio della solidarietà, torna e cambia sede

Inaugurato questa mattina lo "Spazio della Solidarietà" di Exodus che quest’anno ha trovato casa in una delle location più alternative ed esclusive della città. Torna in una nuova formula il tanto atteso “Spazio della Solidarietà” della Fondazione Exodus di don Antonio Mazzi, in linea con una tradizione che si rinnova ormai da 22 anni.

Appuntamento imperdibile per gli affezionati e non solo, sarà l’occasione per festeggiare insieme il Natale che sta arrivando: «Chi viene a trovarci nel nostro Spazio sceglie di sostenere i progetti e le attività di Exodus con un gesto di valore… tanti piccoli gesti di valore che assieme ci permettono di stare accanto ogni giorno a tanti ragazzi fragili e alle loro famiglie. Ogni giorno», afferma don Antonio Mazzi.