“Luoghi Comuni”, le idee dei giovani che in Puglia rigenerano spazi inutilizzati

Per molti Comuni pugliesi, «in particolare quelli più piccoli, il progettoi sta rappresentando un’opportunità per far restare i giovani sul territorio e per stimolare il loro protagonismo e la loro capacità di rispondere alle nuove sfide sociali di queste comunità». A Laterza, per esempio, un’antica costruzione del XV secolo, adibita a caserma, è diventata un opificio delle arti e dei mestieri. A Galatina, il suggestivo ex convento dei Domenicani si è riconvertito in Palazzo della Cultura in cui svolgere attività di animazione educative, formative, culturali. A San Paolo di Civitate, invece, l’inutilizzata ex Sala Consiliare situata al secondo piano del Palazzo Municipale ospita uno spazio coworking per stimolare i giovani a lavorare ed operare insieme.

«All’interno di questi spazi» prosegue Delle Noci «c’è un mix interessante di attività e servizi ad alto contenuto esperienziale, ma c’è anche molto mutualismo e cura delle relazioni sociali, intorno e dentro i luoghi. Gli ambiti di intervento sono stati individuati per lo più sulla base delle peculiarità dei beni messi a disposizione e delle vocazioni dei territori. La gran parte dei beni è destinato soprattutto ad attività culturali e artistiche, puntando sulla creatività dei giovani pugliesi, o su attività turistiche di interesse sociale e culturale e sulla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico. Altri progetti promuovono attività di educazione non formale e di formazione extrascolastica contribuendo così a contrastare la povertà educativa e relazionale di giovani e giovanissimi».