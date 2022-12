Un “ricettario” per le società sportive del futuro

Lo sport può davvero educare? E se sì, le società sportive sono pronte alla sfida? Senza giri di parole è questa la domanda che vale la pena porsi in un momento storico dove le agenzie educative sono in sofferenza. Massimo Achini, presidente del Centro Sportivo Italiano comitato territoriale di Milano, ha sempre risposto con un fermo “si” a questa domanda, facendone poi una vera missione all’interno del Centro Sportivo Italiano e nei diversi ruoli di rappresentanza e dirigenza ricoperti nel mondo dello sport professionistico e non.

Il libro Società Sportiva 2030 – il primo scritto da Achini, edito da Giunti – è frutto di questa visione e di un lavoro di anni insieme ad alcune società sportive di base dell’area milanese vissute con visione, lungimiranza e passione educativa dai loro dirigenti. Ecco la genesi di un volume che diventa “ricettario” di buone prassi, bacino da cui attingere per trovare azioni concrete e non vaghe idee astratte, da applicare alla quotidianità per rendere la propria società sportiva un vero riferimento nello sport moderno, proiettato al futuro e con una forte trazione educativa a sostegno soprattutto dei giovani e delle sfide di questo tempo.

Tradizione e innovazione

«Società Sportiva 2030 è un manifesto di idee, proposte e soluzioni, un viaggio all’interno di una struttura che vuole affrontare le nuove sfide per vincerle. Cercare di guardare avanti non vuol dire rinnegare l’identità di cui si è orgogliosi testimoni, ma solo rinnovarla in base a nuovi parametri, adeguandosi alla spinta della modernità che attualizza la mission e rendendola maggiormente aderente al contesto storico». Così si esprime Giovanni Malagò, presidente del Coni, nella prefazione.

Nel 2020 proprio il Coni comunicava 13 milioni e 113 mila persone tesserate in 115.469 società sportive dilettantistiche iscritte al suo registro; 13 milioni di persone trasversali per età, origini, sesso, abitudini, condizioni familiari, economiche, sociali, che hanno come denominatore comune la società sportiva con cui praticano attività. È lecito pensare che queste realtà di base possano essere reali agenzie educative in grado di farsi riferimento in un contesto di incertezza e smarrimento che caratterizza la quotidianità e le prospettive dei più giovani, ma non solo.