Vita indipendente, cosa cambia in Lombardia con la nuova legge

Il 29 novembre 2022 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità il Progetto di legge n. 222 “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale di tutte le persone con disabilità”, nato da un’iniziativa di LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità che il 19 settembre 2019 presentò il documento “Verso un Progetto di legge regionale per il diritto alla vita indipendente di tutte le persone con disabilità”.

La stesura di questo progetto di legge ha preso il via dalla constatazione del fatto che ancora oggi sono le persone con disabilità a doversi adattare e adattare le proprie aspettative alle modalità di funzionamento dei sostegni pubblici, che siano servizi o risorse economiche. Il primo, vero e grande obiettivo di questa legge è proprio quello di invertire questa relazione: fare in modo che siano i servizi a dover “servire” i desideri, le aspettative e gli obiettivi esistenziali delle persone con disabilità. Di tutte le persone con disabilità, a partire da quelle che hanno bisogno di un forte sostegno.

Certo, una norma da sola non basta. Ma è anche vero che questa legge indica chiaramente la direzione che il sistema di welfare lombardo vorrà e dovrà prendere nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Il testo raccoglie e dà forma a tante idee, riflessioni ed esperienze maturate e realizzate nel tempo, da parte di associazioni, cooperative e fondazioni, Comuni e Ambiti territoriali, frutto di un lungo (e in alcuni casi duro) confronto che ha coinvolto prima la società civile, gli enti locali e successivamente la Giunta e il Consiglio regionale.

Si intende rendere possibile il rispetto di quanto prescritto con chiarezza dall’articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità cioè del “diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone”. È una legge asciutta e sobria che non inventa nulla ma che intende realizzare in modo radicale quanto già ampiamente dibattuto, condiviso e anche sperimentato in questi anni in diversi territori. A partire dal fatto che la redazione del Progetto di vita individuale personalizzato e partecipato non possa essere più considerato un “oggetto misterioso” o un banale adempimento burocratico necessario a ottenere risorse o entrare in un servizio. Nella dimensione della nuova legge regionale diventa un percorso a cui dedicare tempo, energie, competenze e quindi risorse per fare in modo che siano le parole e le indicazioni della persona con disabilità a definire gli obiettivi di tutti i sostegni disponibili o da attivare. Un cammino il cui esito sia la definizione concreta di cosa significhi per quella persona poter vivere nella società, partendo dal diritto di poter scegliere “dove e con chi vivere”.