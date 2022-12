Beethoven, quando la vulnerabilità del corpo non frena la perfezione

«C’era un tempo in cui avere una vulnerabilità nel corpo o nella mente comportava l’impossibilità di collegarsi alla perfezione, di raggiungere le vette dell’arte, del sapere, della bellezza. Uno come Beethoven, lì, sarebbe stato un sordo senza speranza». In occasione della giornata mondiale delle persone con disabilità proponiamo un estratto dal nuovo libro di Daniela Lucangeli, “Il tempo del Noi. Giganti del pensiero che ci hanno indicato la via” (Mondadori). Di ciascun gigante, Maria Montessori; Don Lorenzo Milani; Anna Freud; Friedrich Frobel; Marie Curie; Ludwig van Beethoven; Sophie Germain e Anna Frank Lucangeli fa emergere la rivoluzione, l’innovazione, il quid che quell’individuo ha cambiato per sempre nella struttura del sapere collettivo. Quello che segue è un omaggio a Beethoven che nel 1820, proprio quando inizia a non sentire più nulla, compone l’Inno alla gioia, «dono straordinario perché scavalca non solo il tempo, ma la depressione e il dolore».

Ludwig van Beethoven è senza dubbio uno dei piu grandi e straordinari compositori di tutti i tempi. In queste pagine, però, parliamo di lui non tanto per il suo contributo al classicismo viennese o alla musica romantica, ma per il suo punto di maggiore vulnerabilità: l’udito. [...]

Nel 1796, quando ha venticinque o ventisei anni, prende coscienza del fatto che sta perdendo l’udito. La causa della sua sordità non è accertata: c’e chi parla di labirintite cronica, chi di otosclerosi, chi di una patologia ossea. E invece certo che Beethoven, quando si accorge di cominciare a perdere la capacità di ascoltare le voci e i suoni, agisce da genio, cioè non si arrende. E, in gran segreto, prova a contenere gli effetti della malattia, inventando modi nuovi per sentire. [...]



Per esempio, scopre che per percepire le sue composizioni non come le ha scritte, ma come chi le fruisce, deve avvicinarsi agli strumenti. In pubblico, però, è impossibile farlo, ne andrebbe della sua reputazione. Gli tocca arrangiarsi in privato. Quindi, cosa fa? Sega le gambe del pianoforte, le accorcia, per suonare seduto a terra e connettersi con le vibrazioni della musica. Alcuni raccontano che, addirittura, si stendesse e appoggiasse l’orecchio sul pavimento, per esercitarsi a non perdere la capacità di perceptio. Altri scrivono che, per lo stesso motivo, avesse fatto costruire una scatola, una specie di cassa di risonanza, da mettere sopra il pianoforte. Altri ancora che suonasse tenendo fra i denti una bacchetta di metallo, posta a contatto con la cassa armonica del pianoforte. Tutte strategie per trovare nuove vie di ascolto, un ascolto vibrazionale, e diventare capace di toccare la musica, di sentirla senza suoni. [...]