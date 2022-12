Sla, così la voce diventa un dono di speranza

Comunicare è vivere. È questo il messaggio forte con cui Aisla, insieme a NeMOLab e ai Centri Clinici NeMO, ha dato il via ieri, nella storica cornice del Teatro Tirso de Molina di Roma, alla campagna My Voice per raccontare l’importanza di continuare a dare alle persone con Sla la voce che viene a mancare a causa della malattia.

Una serata all’insegna delle emozioni guidata da Pino Insegno e Ron, testimonial straordinari, le cui voci hanno saputo raccontare la magia di un progetto capace di fondere scienza e solidarietà. Così nella serata di venerdì 2 dicembre la comunità dei pazienti, i ricercatori, le istituzioni, gli esperti di tecnologia e i partner sostenitori, si sono ritrovati insieme alla vigilia della Giornata Internazionale della Disabilità, che si celebra oggi -3 dicembre - in tutto il mondo, per ricordare cosa significa porre al centro i diritti fondamentali delle persone considerate più fragili e invitare tutti ad essere parte di una nuova visione di società nella quale la reciprocità del dono diventa un valore fondante e risorsa per tutti.

«Da anni sono al fianco delle persone con Sla, consapevole della forza silenziosa che questi amici, che io chiamo giganti, sanno dimostrare» dichiara Ron, già consigliere nazionale Aisla, che continua: «E sapere che ciò che ho di più prezioso, la mia voce, possa diventare strumento per raccontare le parole di amore di un uomo alla propria donna, o le parole di un padre che guidano i propri figli o quelle di gratitudine verso i propri cari, è un vero privilegio. Voce che potrà dare colore alla gioia e dignità al dolore Sapere di poter dare voce alla forza di questi amici è una cosa straordinaria e so che in tanti come me la doneranno».