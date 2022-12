Un caffé con mia madre nella Giornata della Disabilità

La Panda.

«Sì. Un’auto d’occasione che tutti pensavano non sarebbe durata un anno. Invece, fu la nostra alleata più preziosa: non la scoraggiarono pioggia, sole, forature e buche di tutti i tipi. Ancora oggi mi chiedo come abbia fatto».

Eri sola?

«No. Altrimenti non so come sarebbe andata. C’erano la nonna e la zia. Poi, arrivò Rosalia».

Mia sorella. Una splendida trentenne, oggi.

«Andavate a scuola insieme: lasciavo te e accompagnavo lei».

Così facendo, però, hai dovuto rinunciare a te stessa.

«Non c’è stato tempo per pensare. Era qualcosa che andava fatto e bisognava farlo. Perché, se io avessi mollato, nessuno se ne sarebbe occupato e per noi avrebbe significato la fine. Il vociare di fondo sosteneva le solite cose: dal classico “chi te lo fa fare” al crudele “tanto non ce la farà a finire le scuole”. A quel punto, però, ti copri la testa e vai avanti senza sentire più niente. Una condizione di cui i caregiver di questo Paese, che affrontano situazioni ben più difficili, sono amaramente consapevoli».