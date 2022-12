Dieci sfide per il volontariato

In occasione della giornata internazionale del volontariato del 5 dicembre (oggi dalle ore 17 a Bergamo si tiene l'incontro "Diamo voce alla solidarietà", promosso da Forum Terzo Settore, CsvNet e Caritas Italiana condotto dal direttore di VITA Stefano Arduini) riproponiamo i dieci interventi pubblicati sul numero di Vita magazine di luglio/agosto dello scorso anno dedicato alla campagna "Volontariato, patrimonio dell'umanità" (per scaricarlo in versione integrale clicca qui).

Gli interventi, di grande attualità, contenuti nel cap 3 del magazine

La pandemia in cui ci siamo ritrovati ha fatto emergere un grande senso di appartenza alle comunità con una rinnovata voglia di dare ilproprio contributo per rispondere ai problemi di tutti: nel momento del bisogno è riemerso il senso del "noi". Un patrimonio da preservare oltre la pandemia. e per farlo occorre accettare e vincere dieci sfide. Eccole: