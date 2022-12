Firenze, l'università che tende la mano ai volontari

Don Matteo Galloni e Francesca Termanini hanno raccontato il loro lavoro coi minori in difficoltà che, da Firenze, s’è allargato al Congo nella Fondazione Amore e Vita; Marisa Consilvio, il quotidiano soccorso ai senza fissa dimora con la Ronda della carità; Enrico Palmerini, la preziosa rete offerta dalle 21 organizzazioni di accoglienza che operano nel Coordinamento Toscano Marginalità. Lo hanno fatto, ognuno dando uno spaccato personale di un impegno, di un lavoro, di una passione all’umano più fragile.

Un bel momento di confronto quello che stamane ha visto insieme l’Università di Firenze, con la sua rettrice Alessandra Petrucci e la delegata all’inclusione e alla diversità, Maria Paolo Monaco, e le tre organizzazioni scelte dall’ateneo per la prima edizione del “Premio Unifi include”. Volutamente nella Giornata mondiale dedicata al volontariato.

Non un’iniziativa estemporanea: l’Unifi, come la chiamano gli studenti ricordando il nome del dominio internet, ha da tempo varato politiche attive nell’inclusione, fatte di orientamento nelle scuole superiori, di raccordo con le istituzioni, di dialogo con gli enti di Terzo settore. Attività che vanno dal lavoro con l’azienda sanitaria fiorentina sui fragili al Polo universitario in carcere, con 50 detenuti iscritti, fino alle «azioni a favore degli studenti internazionali rifugiati o in particolari situazioni di difficoltà, con bandi per borse di studio rivolte ai giovani afghani, ucraini e – proprio in questi giorni – a studenti del Myanmar».

Un lavoro che c’è e a cui si è avvertita la necessità di dare continuità e valore con un premio. «Avevamo la necessità, quasi il dovere, di dare valore a delle testimonianze concrete ed effettive di persone che mettono a disposizione ideali, tempo, energia, esprimendo nei fatti responsabilità che percepiscono come proprie», ha detto oggi proprio la professoressa Monaco, docente di Giurisprudenza che guida anche la Scuola di Servizio sociale, e che oggi lavora con una delega pressoché unica nel panorama accademico italiano, fatta di politiche certo ma anche di testimonianza pubblica, tanto che, venerdì 25 novembre, nella Giornata contro la violenza sulle donne, Monaco era in piazza S. Annunziata con altri colleghi, con lavoratori dell'ateneo e con gli studenti, a manifestare, maglie rosse in dosso.

«Attraverso don Matteo e Francesca, Marisa ed Enrico vogliamo premiare i tantissimi volontari attivi in organizzazioni e associazioni; tutti coloro, insomma, che credono nella causa e vogliono dare il proprio contributo alla comunità», ha sottolineato la rettrice Petrucci, salutando gli ospiti, «vogliamo premiare realtà che portano in sé un valore educativo fortissimo, che può trovare applicazione in tantissimi ambiti e che deve essere condiviso a tutti i livelli».