"La timidezza delle chiome", ovvero la disabilità della vita quotidiana

Il film è frutto di un incontro casuale: Valentina Bertani vede i due fratelli, viene colpita dal loro aspetto esteriore, decide di “fare qualcosa” con loro; li cerca, chiama a casa, propone la sua idea. Che cosa pensereste voi se una voce sconosciuta che si presenta come “una regista” vi dicesse che ha notato per strada vostro figlio con disabilità e volesse fare un film con lui? In molti sarebbe scattato il senso di protezione o il timore di un brutto scherzo. Sergio Israel e Monica Carletti, invece, dopo aver percorso già mille strade per far emergere le abilità di Jo e Ben (sport, musica, arte… una trafila che tutti i genitori di figli fragili conoscono a menadito) accettano di provare anche questa. Per Benjamin il mestiere dell’attore si rivela una vocazione; per Joshua, invece, la passione resta la musica, anche se per il momento presta servizio nel reparto “speciale” dell’esercito israeliano, «che è molto inclusivo», dice.

Si può anche essere gemelli omozigoti, nati e cresciuti nello stesso ambiente, ma non per questo bisogna essere uguali: come alcune piante, che per non farsi ombra a vicenda evitano di intrecciare i loro rami, fenomeno noto appunto come “la timidezza delle chiome”. E quando la regista sente parlare di questo singolare comportamento naturale, decide in corso d’opera che quello sarà il titolo. Del suo lavoro.

Tutta l’impresa, già nata per caso, è caratterizzata da una buona dose di adattamento: le riprese vengono infatti interrotte quasi immediatamente dal lockdown, ma la pausa forzata viene sfruttata per esplorare meglio il carattere dei protagonisti, le loro aspettative e desideri. Il film, inizialmente pensato come documentario, diventa presto una vera e propria narrazione e il finale, incerto fino all’ultimo, coglie di sorpresa non solo gli spettatori, ma la troupe stessa! Anche la co-protagonista Michela Scaramuzza, originaria di Como, viene trovata in modo fortuito: la sensibilità di Valentina Bertani nota nel video di una conoscente l’insolito modo di danzare di una ragazza e una volta contattatala, scoprirà che tale originalità è dovuta alla sordità, che le fa percepire la musica in modo del tutto diverso da chi ha la sorte di sentirla con le proprie orecchie. Per maggiore inclusività, quindi, il film è stato interamente sottotitolato.

Il tema della disabilità non è nuovo nel mondo del cinema, ma molto spesso si tratta di interpretazioni, dal famosissimo Dustin Hoffman in Rain Man all’ultima Miriam Leone in Corro da te. Nonostante il teatro sia ritenuto un’attività terapeutica e quindi sia molto praticato dalle persone con disabilità, raramente una di queste raggiunge il grande schermo e anche in questi casi è più facile vedere un attore in sedia a rotelle che uno con la sindrome di Down, forse perché il deficit fisico fa meno paura di quello cognitivo.

Ma sembra che le cose stiano iniziando a cambiare: le ultime Paraolimpiadi hanno avuto un grande séguito, la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è entrata nei sussidi liturgici della Chiesa cattolica, attori e modelli con disabilità compaiono oggi nelle pubblicità e nelle sfilate di moda. La società si sta rendendo conto che la disabilità fa parte della vita quotidiana e quindi l’arte, specchio della realtà, fa bene a rappresentarla, senza edulcorazioni o commiserazione, ma com’è veramente.