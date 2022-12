Raccontare la disabilità: i vincitori del Premio Bomprezzi

Antonella Galli – 2° Premio CBM Italia Onlus Bomprezzi

L’articolo pubblicato su Avvenire racconta la vicenda di Virginia, 16 anni e mamma Katia. Virginia non parla e non cammina, ha una malattia senza diagnosi che le ha causato un ritardo neuropsicomotorio. La giuria lo ha scelto per la capacità di far emergere una storia personale, con attenzione ai dettagli, che fa trasparire tutto il dolore del vissuto ma senza scadere mai nel pietismo. Per la scrittura emozionante che rende tutti partecipi della storia di Virginia e di sua madre Katia.

Romina Gobbo – 3° Premio Fondazione Mantovani Castorina Bomprezzi

L’articolo pubblicato su Credere parla del campione paralimpico Antonio Fantin. È stato scelto per la storia di riscatto che racconta e per la scelta di aver reso il senso di uno sport raccontato come strumento di vita e non solo come mera pratica riabilitativa. Un articolo capace di creare emulazione e restituire fiducia attraverso un testo scritto con passione che non trascura le difficoltà attraversate dal protagonista.

Anna Cremonini – 1° Premio Maria Grazia Capulli

Il servizio andato in onda sul TG1 / TGR RAI è stato premiato per l’ottima intervista e la grande lezione che restituisce. Il servizio entra efficacemente nell’aspetto più intimo del fenomeno dell’autismo, raccontando di Giacomo e della sua famiglia. Al centro, l’importanza delle relazioni e della famiglia. Il messaggio della disabilità come valore che spinge i famigliari a dare quotidianamente il meglio di sé è il lascito più forte di una narrazione in cui il ruolo del giornalista scompare, lasciando spazio alla testimonianza diretta.

PREMIO AIOCC – Campagna sociale 2022

Per l’originalità della campagna “Hai la testa a posto?” e la capacità di penetrazione del messaggio di prevenzione che affronta un tema ostico e delicato, per la meritorietà dell’iniziativa e l’impegno profuso sul campo.

Alla premiazione hanno partecipato i membri della giura Ilaria D’Amico, giornalista e conduttrice Raidue, Carlo Fontana condirettore del Tgr, Gianluca Di Feo Vicedirettore de La Repubblica, Giovanni Parapini, Direttore Rai Umbria, Roberto Natale direttore Rai per la sostenibilità e Marco Tarquinio direttore di Avvenire, Silvia Vaccarezza, giornalista Tg2.