"Bei Tipi", Milano risponde così alla domanda di nuovi alloggi

Fino ad oggi, i parametri generalmente utilizzati per valutare la qualità degli alloggi sono stati la metratura, il piano e, talvolta, l’esposizione. Tuttavia, alla luce delle nuove esigenze abitative che ci vedono svolgere ulteriori attività negli spazi domestici, vanno considerati altri indicatori. Tra questi, in primis, lo sfruttamento degli spazi con maggiore incidenza di luce naturale, le superfici realmente fruibili e la “profondità di campo” delle vedute interne: un insieme di qualità che moltiplicano le potenzialità dello spazio abitativo. Tali parametri, oltre a delineare le linee di indirizzo per la progettazione, rappresentano degli indicatori centrali nel sistema di valutazione della qualità dell’abitazione promosso da “Bei Tipi”. Il centro di competenza – ideato da Fondazione Housing Sociale e Cresme – nasce con l’obiettivo di sviluppare dei concept abitativi d’avanguardia, ispirati alle rinnovate esigenze e parametri di vivibilità e valorizzazione degli spazi domestici. In particolare, intende affiancare progettisti, Sgr, privati e amministrazioni pubbliche nello sviluppo di nuove tipologie per l’abitare all’interno di interventi di sviluppo residenziale, sia di housing sociale, sia di libero mercato. Partendo da un’accurata analisi della domanda, “Bei Tipi” offre servizi di progettazione tipologica, predisposizione del Concept-plan dell’intervento, definizione delle linee-guida del progetto e progettazione architettonica preliminare.

«Le profonde trasformazioni in atto nel mercato immobiliare – afferma Lorenzo Bellicini, direttore tecnico di Cresme – si accompagnano ai cambiamenti dei modelli di famiglia, alla segmentazione sociale e al ruolo che la casa va assumendo in risposta alle evoluzioni degli stili di vita. Pensiamo a come la pandemia con il lockdown abbia riassegnato importanza alla dimensione della casa o come l’accelerazione dell’home working nel settore terziario – fenomeno che caratterizzerà in forma stabile il mercato del lavoro dei prossimi anni – stia ridisegnando tanto la localizzazione della domanda, quanto la dimensione e la tipologia delle abitazioni».

«I dati elaborati da Cresme – commenta Giordana Ferri, direttore esecutivo della Fondazione Housing Sociale – dimostrano come sia necessario continuare ad affrontare con un approccio taylor-made le sfide abitative emergenti, anche nell’edilizia di libero mercato. Per farlo, è fondamentale mettere a sistema del comparto il know how acquisito dall'housing sociale nella progettazione di nuovi concept abitativi improntati sui parametri di ottimizzazione, versatilità ed elevata vivibilità. In tal senso, infatti, riteniamo che l’esperienza da noi maturata sul campo – dal 2004 ad oggi – ci abbia insegnato molto perché ci ha costretti a perseguire gli obiettivi di alta abitabilità all’interno di un sistema di vincoli complesso e particolarmente restrittivo, imponendoci così di riflettere su ogni minimo spazio in relazione ad ogni singola azione, senza nulla trascurare. Siamo orgogliosi di poter continuare a contribuire all’innovazione e all’evoluzione del settore, anche attraverso il nuovo centro di competenza Bei Tipi, forti della sinergia attivata con Cresme».

Credits: foto apertura Riccardo Ronchi