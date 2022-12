Disabilità, gli emendamenti proposti alla legge di bilancio

Di seguito le proposte di emendamenti chiesti dalla Fish, in sintesi.

Fondo per la Non Autosufficienza. Nell’articolato non si prevede alcun intervento di finanziamento dei “livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza”. Si chiede che, parallelamente a quanto previsto per le persone anziane non autosufficienti, si preveda per il 2023 un ampliamento del Fondo, con risorse specificatamente dedicate a persone che hanno una disabilità gravissima e grave dalla nascita o sopravvenuta, ma non anziane: pur essendo non autosufficienti, i loro bisogni non sono esattamente sovapponibili a quelli di chi è diventato non autosufficiente solo a seguito dell’età anziana. In tale senso quindi le due fattispecie dovrebbero essere “separate”, con percorsi specifici e dedicati, anche attraverso fondi o quote di fondi “ad hoc” differenziati).

Fondo per la Vita Indipendente. Anche su tale fondo non vi è alcun riferimento, mentre è necessario rafforzare tutto il settore della “vita indipendente”, incardinandolo in uno specifico e separato fondo (attualmente è dentro il fondo per la non autosufficienza e relativo piano triennale, con una quota specifica di 50 milioni di euro). La legge delega sulla disabilità dovrebbe dargli collocazione autonoma attraverso i decreti attuativi. Fin da subito però occorre cominciare a prevede la costituzione del fondo dedicato, con una prima allocazione di risorse dedicate, oltre quelle già previsti nella parte specifica dell’attuale Piano Nazionale per la non Autosufficienza.

Fondo per il “Dopo di Noi”. Istituito con Legge n. 112/2016, dal 2018 ha una dotazione strutturale di 56,1 milioni di euro annui, che però il Governo, con la legge di bilancio per il 2021, ha portato per il successivo triennio a 76,1 mln di euro annui. La Legge prevede una copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie per il “dopo di noi” per 51,958 mln per l’anno 2017, agevolazioni che sono state fruite solo per 946mila euro: ci sono quindi 51,012 milioni che vanno riallocati sul Fondo.

Fondo per i caregiver. La legge di bilancio 2021 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato alla “copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico” dell’attività di cura svolta dal caregiver familiare. Occorre ora dare attuazione a questa disposizione. Si propone un incremento del fondo per interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.

Istruzione. Si prevede un aumento di fondi per la manutenzione delle scuole ma non si prevedono fondi per l’adeguamento e l’abbattimento nelle scuole delle barriere architettoniche e senso-percettive. Si ritiene rilevante pensare all’inserimento nella legge di bilancio di una norma che istituisca le scuole di specializzazione per l’inclusione scolastica che provvedano al potenziamento degli attuali corsi di specializzazione e alla formazione iniziale di tutti i docenti sulle didattiche inclusive.

Lavoro. Il perdurare del contesto pandemico determina infatti la necessità che venga garantito per tutto il 2023 il diritto al lavoro agile per le persone con disabilità e condizioni assimilate e la preferenza di accesso a tale misure ai caregiver delle persone con disabilità. Analogamente dovrà essere garantita l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per le persone che ne abbiano già fruito nel pregresso contesto emergenziale. Nel frattempo va avviato un approfondimento per rendere strutturali tali soluzioni. In considerazione dell’avvenuta approvazione delle Linee Guida per il collocamento mirato, si ritiene essenziale prevedere all'interno della Legge una dotazione specifica che consenta la realizzazione di standard e obiettivi individuati delle citate linee guida al fine di garantirne concreta applicazione in modo diffuso sull’intero territorio nazionale. Si chiede un aumento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Un’ulteriore proposta riguarda l’esenzione dall’obbligo di imponibilità ai fini IRPEF delle borse di studio assegnate alle persone con disabilità.