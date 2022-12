Italia, la frattura dello sviluppo sostenibile

L’Italia è un Paese a diverse velocità dove, invece che diminuire, le differenze tra aree forti e aree deboli aumentano. E non solo, come si potrebbe pensare, tra Nord e Sud. È quanto si evince dal rapporto dell’Asvis, “I territori e lo sviluppo sostenibile”, che, attraverso l’uso di indici compositi e obiettivi quantitativi, analizza l’andamento di Regioni, Province e Città metropolitane rispetto ai 15 Obiettivi dell'Agenda Onu 2030 per cui sono disponibili dati comparabili e formula dieci proposte per la salvaguardia e lo sviluppo dei territori. Il documento, alla terza edizione, è stato presentato oggi al Cnel dai presidenti dell’Asvis, Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, con il commento di esperti e rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente del Consiglio Nazionale dell’Anci, Enzo Bianco, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, il presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, il presidente del Cnel Tiziano Treu.

Dal 2010 al 2021 tra le Regioni sono aumentate le distanze nel raggiungimento di sette dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in tema di Povertà, Salute, Parità di genere, Energia, Lavoro, Città e comunità. Solo due, invece, gli ambiti in cui la differenza è calata: Economia circolare e Giustizia e istituzioni. Per quanto riguarda i restanti cinque Obiettivi – Agricoltura e alimentazione, Acqua pulita e servizi igienico-sanitari, Infrastrutture e innovazione, Disuguaglianze, Vita sulla Terra –, la situazione è rimasta invariata. “Il ritardo del nostro Paese nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 Onu trova ragione in un errato modello di sviluppo i cui effetti devastanti, in termini di cambiamenti climatici, generano un’automatica accentuazione delle disuguaglianze sociali”, dichiara il presidente del Cnel Treu. “Questa situazione, oggi aggravata dalla pandemia e dal complesso contesto geopolitico internazionale affonda, in verità, le proprie radici in problematiche strutturali del nostro sistema economico-produttivo e sociale che possono trovare soluzione solo in serie politiche volte a colmare i divari territoriali, generazionali e di genere. In questo quadro si collocano le cosiddette priorità trasversali previste dal Pnrr e la necessità di nuove competenze, soprattutto digitali, in capo a tutti i cittadini”.

È innegabile che l’epidemia di Covid-19 abbia rallentato la corsa per il raggiungimento degli Obiettivi 2030, soprattutto in alcuni settori, come Povertà, Salute e Istruzione. Per quest’ultimo goal, la battuta d’arresto dettata dalla pandemia è particolarmente evidente: se prima del 2020 tutte le Regioni erano in miglioramento, nei due anni successivi si è registrato un ulteriore peggioramento per quanto riguarda i territori che già erano più in difficoltà su questo tema.