Roma approva il regolamento per l'amministrazione condivisa

Cambiare Roma insieme. Ma insieme per davvero. A questo servirà il Regolamento per l'Amministrazione condivisa dei Beni comuni, approvato in Giunta capitolina lo scorso 24 novembre. Dopo anni di impegno da parte delle associazioni della società civile, come Labsus, e di proposte bocciate dal Campidoglio, finalmente il primo passo istituzionale per dotare anche Roma di una cornice normativa per le iniziative civiche di gestione dei beni comuni. «Con questo regolamento - spiega a Vita Andrea Catarci, assessore comunale alle Politiche del Personale, al Decentramento, alla Partecipazione e Servizi al Territorio - vogliamo permettere alla cittadinanza che si prende già cura del nostro territorio, di uscire da un sistema paludoso di mancanza di regole, di entrare in un circuito virtuoso di relazione con l’istituzione locale nella logica dei Patti di collaborazione». Il testo del Regolamento è stato frutto di un «percorso partecipativo iniziato a febbraio del 2022», ha aggiunto Catarci, «fatto di incontri pubblici con le associazioni che promuovono cittadinanza attiva, e di centinaia di proposte di modifica pervenute dalla società civile». Nelle prossime settimane i Municipi romani formuleranno i loro pareri sulla legge, che poi verrà esaminata nelle commissioni consiliari e solo in ultimo arriverà sul tavolo dell’Assemblea capitolina, che potrà approvarla in via definitiva.

Assessore, cosa cambierà per i cittadini?

«Con il Regolamento vogliamo dare una cornice e uno stimolo per far sì che si sviluppino al meglio le potenzialità della cittadinanza attiva. Questo è l’obiettivo: lavorare in sinergia con istituzioni e cittadini, per contribuire alla cura del Beni comuni della nostra città. Parliamo di una attività, quella della società civile, che è già un elemento presente e vitale per Roma, perché le associazioni si prendono già cura, in autonomia, di tante porzioni del nostro territorio. Con questo Regolamento vogliamo legare gli spunti positivi dei cittadini con le possibilità dell'amministrazione locale, nella logica di “patto”. Ci si incontra, si fa un accordo, si stabiliscono le responsabilità, ma dentro un sistema di norme. Con i Patti l’amministrazione di fatto non assegna beni di alcun tipo, non si fanno concessioni ai cittadini, ma si lavora insieme per perseguire obiettivi condivisi sulla base di attività volontarie».

Il Regolamento definisce all’articolo 2 gli ambiti in cui si potranno stipulare i Patti di collaborazione. La novità è sicuramente il riferimento ai “beni comuni immateriali”...

«Sì, abbiamo voluto che fossero oggetto di Patti, accanto ai beni comuni materiali come possono essere un giardino o una piazza, anche quelli immateriali. La nostra è una innovazione, perché altri Regolamenti non lo prevedono. Per noi i beni oggetto di cura non sono solo quelli materiali, immediatamente tangibili, ma anche, ad esempio, la memoria storica o un bene culturale... Vorremmo che fossero stipulati Patti anche su beni in cui si ravvisa una dimensione di valorizzazione dell'anima della città e non solo del suo corpo. Tra i “beni comuni” abbiamo poi voluto inserire anche i tetti. Perché i tetti? Perché pensiamo che il lavoro sulle comunità energetiche sia solo all’inizio, e nel contesto attuale di crisi, i Patti possono essere uno strumento anche per produrre energia pulita per tutti».