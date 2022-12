Angelo Vescovi è il nuovo presidente del Comitato Nazionale di Bioetica

Le tre (sorprendenti) priorità di Papa Francesco in bioetica Papa Francesco ha incontrato ieri il Comitato Nazionale per la Bioetica: dopo aver ricordato che «è noto a tutti quanto la Chiesa sia sensibile alle tematiche etiche, ma forse non a tutti è altrettanto chiaro che la Chiesa non rivendica alcuno spazio privilegiato in questo campo», ecco le tre priorità che ha indicato per il loro lavoro.