Da rifiuti a carburante, il progetto green unisce multiutility e ristorazione

In Italia il 38% degli oli vegetali esausti, pari a quasi 100mila tonnellate, viene generato dai settori professionali, come industria alimentare, ristorazione e artigianato. Se non correttamente gestito lo smaltimento di questi oli può avere effetti dannosi per l’ambiente, è perciò essenziale che questa ingente quantità di oli sia gestita in maniera corretta e sostenibile. Nel progetto della multiutility e del Gruppo Cremonini a garanzia che ciò accada c’è una filiera certificata da un ente terzo, come previsto dallo schema europeo ISCC (International Sustainability & Carbon Certification). Questa certificazione attesta che il processo gestito da Hera, in tutte le sue fasi - dalla raccolta territoriale al pretrattamento, fino alla produzione del biocarburante - riduce le emissioni di gas serra di oltre l’80% rispetto alla produzione di gasolio da fonti fossili.

E, dati alla mano, si può dire che ci sia stato davvero un grosso risparmio in termini di inquinanti rilasciati nell'atmosfera. Dai punti di ristorazione del Gruppo Cremonini, infatti, da marzo a ottobre sono stati raccolti 88mila chili di olio vegerale esausto, poi trasformati in oltre 100mila litri di biocarburante idrogenato. Facendo una proporzione, è possibile stimare che l’olio raccolto dalla rete di Chef Express e di Roadhouse consisterà in circa 130mila chili, che permetteranno la produzione di 150mila litri di biocarburante, sufficienti ad alimentare autove 600 vetture a ciclo diesel di media cilindrata con una percorrenza complessiva di oltre 2,3 milioni di km. In termini di minori emissioni, il progetto consentirà un risparmio annuale di 126 tonnellate equivalenti di petrolio e 413 tonnellate di CO2, pari all’assorbimento di anidride carbonica generato da un bosco con circa 20 alberi.

La sinergia tra Hera, Chef Express e Roadhouse contribuisce così ai processi tesi alla decarbonizzazione dei due Gruppi, dando nuova vita a un rifiuto che - trasformandosi in una risorsa - permette, almeno in parte, di evitare l’impiego di carburante di origine fossile.