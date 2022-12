Iran, le cinque blogger che raccontano la rivoluzione

Twittano ogni ora. Nei giorni più critici postano aggiornamenti continui, con video, foto, dichiarazioni, smentite. Come se il gesto del ticchettare le dita sui tasti di un pc, potesse spingere la rivoluzione delle loro sorelle e dei loro fratelli. Sono le giornaliste iraniane della diaspora, le attrici, le scrittrici, le attiviste per i diritti umani, che negli anni sono state costrette a lasciare il loro Paese per evitare il carcere, o qualcosa di peggio. Quella di questi mesi è una rivolta che parte dalle donne e nelle donne sta avendo il megafono più efficace. Chi non può partecipare fisicamente tra le strade di Teheran, usa i social per rendere visibile al mondo quello che sta accadendo in patria. Questo perché da settembre scorso le autorità iraniane hanno calato la scure della censura sulla rete internet e sull’accesso ai social, già da anni soggetti a restrizioni. Per lo stesso motivo è quasi impossibile, per i giornalisti stranieri, documentare sul campo la repressione dei manifestanti. Per i lettori di Vita.it abbiamo scelto cinque blogger iraniane da seguire su Twitter per capire meglio le proteste e verificare le informazioni che circolano in rete. Dagli occhi delle donne della diaspora.

Masih Alinejad (@AlinejadMasih)

«Patria mia, ti ricostruirò. Anche se con l’argilla della mia anima. Sì, costruiremo una terra dove tutti sentano libertà e uguaglianza, con i mattoni della nostra vita». Nel video postato da Masih si vede un grande lenzuolo con una scritta rossa. L’hanno disegnata gli studenti dell’Università di Sharif, a Teheran. Masih è una giornalista e scrittrice iraniana, e vive negli Stati Uniti in “esilio”, dopo essere stata costretta a fuggire dall’Iran. I suoi folti capelli ricci e il fiore che porta sempre sul capo sono ormai un simbolo di coraggio, resistenza e lotta contro i soprusi del regime di Alì Khamenei in tutto il mondo. È una specie di diario quello che tiene l’attivista su Twitter, che permette di osservare i focolai di rivolta in tutto il Paese, giorno dopo giorno, da dopo l’omicidio di Mahsa Amini. Lunedì scorso dal New York Times era rimbalzata la notizia dell’abolizione della cosiddetta “polizia morale”, la stessa che aveva torturato a morte Amini. «La fake news data dal NYT, che ha cantato vittoria per la presunta abolizione della polizia morale - scriveva su Twitter smentendo la novità che era trapelata in tutto l’Occidente - ferisce la rivoluzione. Quando le dittature, come quella iraniana, sono in pericolo, diffondono propaganda e falsità».

Sima Sabet (@Sima_Sabet)

Gli scioperi collettivi spesso hanno la forza di mettere in ginocchio un Paese e questo Sima Sabet lo sa bene. Lo racconta sul suo profilo Twitter. «Dal 5 al 7 dicembre i mercati di più di dieci città in tutto l’Iran sono rimasti chiusi per lo sciopero nazionale. A Teheran, Karaj, Arak», elenca Sabet, che vive a Londra ed è una giornalista iraniana di lungo corso esperta di Relazioni internazionali. Dure e senza sconti le sue prese di posizione contro il regime, nei tweet che posta senza tregue. Anche così si combatte la dittatura. Anche dall’esilio, con la forza delle idee. «Le Guardie della rivoluzione islamica sono degli assassini», scrive e aggiunge: «Fuori l’Iran dalle Nazioni Unite». Nel post che tiene fissato nella parte alta del suo profilo c’è una frase lapidaria, quasi un’incisione. «Alì Khamenei sarà sempre ricordato come il famigerato dittatore che ordinò l’uccisione dei giovani nelle strade e nelle carceri».