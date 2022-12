Sanità in Sardegna, la lenta risalita dopo l'emergenza pandemia

La Regione Sardegna si appresta a rimodulare il Piano per l’abbattimento delle liste d’attesa per i pazienti dell’Isola, favorita in questo dalla positiva risposta ricevuta dal Ministero della Salute in merito alla lettera inviata agli inizi di ottobre dalla direzione generale dell’Assessorato regionale della Sanità, con la quale si chiedeva l’autorizzazione per destinare alla sanità convenzionata le risorse statali assegnate nell’anno in corso per lo smaltimento delle liste d’attesa Covid e non spese dal settore pubblico. Parliamo di almeno 7 milioni di euro non spesi dalle Aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche, come ha sottolineato il neo assessore della Sanità Carlo Doria. Il collasso registrato nel 2020 con la pandemia ha di fatto paralizzato buona parte delle strutture ospedaliere anche nel corso del 2021 e del 2022, generando una contrazione di interventi chirurgici e visite specialistiche con gravi conseguenze anche per i pazienti a rischio, su tutti quelli oncologici.