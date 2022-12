A Palermo le famiglie aprono le case ai giovani ucraini

«Grazie al suo impegno pedagogico e umanitario, la nostra scuola, fa del suo meglio per aiutarli a vivere una vita serena garantendone l’integrazione e un futuro di speranza - spiega padre Denora -. Questo vale per gli ucraini come per tutti gli altri giovani provenienti da Paesi in difficoltà come Iraq, Siria e continente africano. In tutto il Campus l'impronta sostanziale è quella del riconoscimento e della valorizzazione di tutte le diversità culturali. Un'altra realtà che sta crescendo, infatti, è la Scuola d'Italiano per Stranieri. Il nostro sogno è quello di farla diventare "una terza scuola" del Gonzaga Campus, tutta improntata all'integrazione e all'inclusione delle diverse culture del mondo. Ricordiamoci che il modello futuro di un'umanità diversa è quello proprio di avere tante culture che stanno l'una a fianco all'altra senza scontrarsi. Siamo convinti che queste storie siano un dono per noi; ci arricchiscono e ci fanno conoscere l'altro come un amico e non come un pericolo. È per questo motivo che il prossimo venerdì 16 dicembre rinnoveremo la bella tradizione della cena natalizia di Solidarietà».

Appuntamento, quest'ultimo, grazie al quale si raccoglieranno fondi da destinare ai giovani e alle famiglie ucraine. Con la fiera missionaria organizzata lo scorso maggio, per esempio, sono stati costituiti due fondi sui quali confluiscono tutte le campagne di raccolta: un “fondo educazione” dedicato ai giovani con minori opportunità attraverso l'istituzione di alcune borse di studio, e un “fondo di solidarietà” per il sostegno di iniziative caritative e solidali per diverse situazioni emergenziali.