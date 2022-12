Con meno di 6 euro al mese per i farmaci. Cresce la povertà sanitaria

In una nota la fondazione sottolinea come “nonostante l’impronta universalistica del nostro Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), una parte consistente della spesa farmaceutica resta a carico dei cittadini. In particolare, nel 2021 (ultimi dati disponibili) il 43,5% (cioè 3,87 miliardi di euro) della spesa farmaceutica è stata pagata dalle famiglie (+6,3% rispetto al 2020), con profonde differenze tra le possibilità di quelle povere e quelle non povere”.

Una persona indigente, ha a disposizione un budget per la salute pari a soli 9,9 euro al mese, mentre una persona non povera dispone di un budget sei volte maggiore, cioè 66,83 euro mensili. Se ci si ferma poi al solo acquisto di farmaci, i poveri hanno a disposizione soltanto 5,85 euro, mentre i non poveri di euro ne possono spendere 26.

La conseguenza è che il 60% della spesa sanitaria dei poveri è destinata alla spesa per farmaci a fronte dell’equivalente 38% delle famiglie non povere. Questo perché il Ssn non offre alcuna copertura per i farmaci “da banco”, non avendo introdotto distinzioni tra chi è sotto la soglia di povertà e chi è al di sopra.