Dotcampus, lo studentato sostenibile

Dotcampus nasce così dalla ristrutturazione in ottica Esg dell’immobile scolastico che ospitava l’istituto Manieri Copernico, riportato alla storica funzione di convitto. Il progetto rappresenta un’opportunità, da un lato per i giovani in cerca di esperienza, dall’altro per le pmi italiane, spesso schiacciate dai grandi brand internazionali nelle principali piattaforme di job matching.

Il campus ha richiesto un investimento di 17 milioni di euro e occupa una superficie di circa 5mila metri quadri, disposti su nove livelli: sei di questi dedicati al pernottamento, sia di lungo termine, sia di breve ad uso alberghiero; uno, quello interrato, ospita la palestra e la cucina condivise; l’ultimo è un rooftop con servizio ristorazione; mentre il piano terra è interamente dedicato alle attività di formazione e networking con le aziende. «Per ora abbiamo coinvolto quattro imprese, tra cui Frassati e Technogym», segnala Masi, «ma molte altre hanno già manifestato il loro interesse nell’entrare a far parte della community del campus. L’importante», sottolinea, «è che siano tutte allineate con i nostri valori». Dotcampus infatti è stato costruito nel rispetto di parametri Esg ben precisi e ha obiettivi di impatto stabiliti a priori, che l’impresa e il fondo monitoreranno annualmente. «La struttura è davvero all’avanguardia dal punto di vista dell’efficientamento energetico, della domotica e dei servizi allo studente», racconta Masi, «in linea non solo con gli standard attuali, ma con le normative future». Un edificio senza barriere architettoniche e con un sistema di recupero delle acque piovane riutilizzate per il servizio lavanderia. «Vogliamo formare i ragazzi sull’importanza della sostenibilità con azioni concrete:», conclude Masi, «li rendiamo responsabili dei loro consumi con un sistema di monitoraggio per un utilizzo sempre più attento e consapevole delle risorse».